Meurtre de George Floyd : L’épouse du policier inculpé demande le divorce

Kellie Chauvin, la femme de l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, a demandé le divorce après que son mari a été arrêté et accusé du meurtre de George Floyd.



Les avocats de Kellie Chauvin ont confirmé vendredi soir qu’elle demandait la “dissolution de son mariage” avec Chauvin. “Ce soir, j’ai parlé avec Kellie Chauvin et sa famille. Elle est dévastée par la mort de M. Floyd et sa plus grande sympathie va à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui pleurent cette tragédie. Elle a demandé la dissolution de son mariage avec Derek Chauvin”, a déclaré le cabinet d’avocats Sekula dans une déclaration vendredi soir. “Bien que Mme Chauvin n’ait pas d’enfants de son mariage actuel, elle demande respectueusement que ses enfants, ses parents âgés et sa famille élargie bénéficient de la sécurité et de l’intimité pendant cette période difficile”.



Mme Chauvin a été arrêtée et accusée de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire en relation avec la mort de Floyd, ce qui a suscité des protestations nationales qui ont tourné à la violence dans plusieurs villes.



Trois autres officiers ont été licenciés en relation avec la mort de Floyd, mais ils n’ont pas encore été arrêtés ou inculpé