Meurtre de Lobé Ndiaye: un suspect auditionné

Un suspect a été arrêté suite à la découverte du corps sans vie de Lobé Ndiaye, une vendeuse de pièces détachées tuée et jetée à la sortie de Diamniadio, non loin du Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD). Il s'agit de la dernière personne avec qui la défunte a communiqué au téléphone.



Selon "Les Echos" qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi, le mis en cause a été auditionné pour nécessité d’enquête.



Lobé Ndiaye, âgée d’une trentaine d’années, avait été portée disparue depuis mercredi. Elle a été finalement retrouvée morte après une agression. Le corps était mis dans un sac.