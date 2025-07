Les États-Unis font don de plus de 30 ordinateurs portables au Pool judiciaire financier du Sénégal

Dans le cadre de leur coopération bilatérale renforcée, l’Ambassade des États-Unis au Sénégal a annoncé avoir remis plus de 30 ordinateurs portables au Pool Judiciaire Financier (PJF), une juridiction sénégalaise spécialisée dans la lutte contre les crimes financiers.



Selon une note de l’ambassade c'est la « semaine passée, l'équipe de l'Ambassade des États-Unis à Dakar a fait don de plus de 30 ordinateurs portables au Pool Judiciaire Financier (PJF), une juridiction spécialisée créée l'année dernière pour enquêter et juger les crimes financiers ».



Ce soutien matériel vise à renforcer les capacités opérationnelles des magistrats et procureurs sénégalais dans la lutte contre la criminalité financière. « Ces ordinateurs portables seront utilisés par les juges et les procureurs sénégalais pour traiter plus efficacement les crimes financiers, y compris les crimes liés à la drogue », souligne la même source.



Ce don s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus large avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), auquel les États-Unis sont un acteur engagé. « Ce don s'inscrit dans le cadre de la coopération permanente des États-Unis avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime », a précisé l’ambassade.



Les autorités américaines réitèrent ainsi leur engagement aux côtés du Sénégal dans la lutte contre les réseaux criminels transnationaux. « Nous restons déterminés à établir un partenariat avec le Sénégal dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les délits financiers qui y sont liés, afin de promouvoir la sûreté et la sécurité mutuelles », conclut la note diplomatique.