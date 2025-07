Classes préparatoires aux grandes écoles : les meilleurs bacheliers scientifiques invités à postuler

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal a lancé un appel à candidatures pour les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) au titre de l’année académique 2025/2026. Cette filière d’excellence, destinée aux bacheliers des séries scientifiques, S1, S2 et S3, cible prioritairement les élèves ayant décroché une mention "Très Bien" ou "Bien" au baccalauréat 2025.





Le recrutement s’effectuera sur dossier, avec une attention particulière portée sur les notes dans les disciplines scientifiques notamment les Mathématiques, Physique-Chimie, mais aussi sur les résultats en Français-Philosophie et en Anglais.



Les candidats devront fournir un dossier complet incluant une demande manuscrite, une copie certifiée de leur relevé de notes du bac 2025, et une pièce d’identité.