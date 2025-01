Meurtre de Moustapha Dieng : un quatrième suspect arrêté à Yeumbeul Sud

La police de Yeumbeul Sud, en banlieue dakaroise, a procédé ce mercredi matin à l’interpellation d’un quatrième suspect dans l’affaire du meurtre de Moustapha Dieng, survenu lors des demi-finales de matchs « navétanes (pratiques sportives populaires au Sénégal) » dans cette localité.



Ce nouveau développement fait suite aux arrestations de trois suspects effectuées lundi, quelques heures après le drame. Selon la RFM, l’interpellation du quatrième individu a été rendue possible grâce au témoignage d’un commerçant présent sur les lieux au moment des faits.



À l’heure actuelle, les présumés auteurs du meurtre sont tous placés en garde à vue. Ainsi, la police de Yeumbeul Sud poursuit son enquête sur cette affaire.



Pour rappel, Moustapha Dieng a été sauvagement lynché à mort. En effet de violentes batailles rangées ont éclaté le lundi 20 janvier 2025, entre des supporters de l’association sportive et culturelle (ASC) dénommé Farba et ceux de l’équipe baptisée « Natangué » dans les artères de la commune de Yeumbeul Sud.