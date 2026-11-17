Le Réseau d’appui aux femmes et enfants en migration (RAFEM) a alerté sur les conséquences de la montée des discours xénophobes et de la stigmatisation des personnes étrangères au Sénégal, notamment dans le monde du travail. Préoccupée par les messages véhiculés sur les réseaux sociaux, l’organisation a appelé à une meilleure gouvernance de la migration et au respect des principes de libre circulation des personnes.



S’exprimant au micro d’iRadio, la présidente du RAFEM, Fambaye Ndoye, a expliqué les raisons de cette prise de parole. Elle a rappelé que son organisation regroupait plus de 13 nationalités et œuvrait pour l’autonomisation des femmes ainsi que pour l’accès des travailleurs et travailleuses migrants à un emploi décent.



« Nous nous sommes dit qu’il fallait prendre la parole. Prendre la parole non pas pour culpabiliser, prendre la parole non pas pour situer des responsabilités, mais tout simplement pour prévenir, rompre le silence et amener les gens à réfléchir », a-t-elle déclaré.



Pour Fambaye Ndoye, les discours xénophobes étaient en contradiction avec les engagements de la sous-région en matière de libre circulation. Elle a notamment évoqué les protocoles de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui ne devaient pas être associés à des pratiques de discrimination envers les ressortissants africains.



La présidente du RAFEM a également interpellé les autorités sénégalaises sur la nécessité de mettre en place une gouvernance efficace de la migration. « Nous appelons le gouvernement non pas à rompre le silence seulement, mais à procéder à une bonne gouvernance de la migration, parce que nous pensons que la migration ne peut être une menace si elle est bien gérée », a-t-elle soutenu.



Selon elle, le problème résidait davantage dans la gestion de la migration que dans la présence de travailleurs étrangers. « La main-d'œuvre, quelle que soit sa nationalité, est un apport pour le développement économique d'un pays », a conclu Fambaye Ndoye.