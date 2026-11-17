Le Sénégal a officiellement organisé les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'été de 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cet évènement a brillamment été organisé pour la première fois sur le continent africain, sans incident majeur.



Dans un communiqué de l’Ambassade de France au Sénégal et en Gambie, ce mardi 17 novembre, Paris a félicité les autorités sénégalaises pour un «partenariat renouvelé», rappelant avoir mobilisés «plus de 100 millions d'euros dans le cadre de ce partenariat, dont 80 millions d'euros de prêt souverain de l'Agence française de développement (AFD) pour la réhabilitation et la construction des infrastructures JOJ».



Le partenariat entre la France et le Sénégal pour le succès des JOJ 2026 s'est aussi traduit par la «participation de plus de 200 volontaires français et par le déploiement d'une cinquantaine d'experts issus du Comité d'organisation des JOP de Paris 2024 au sein du COJOJ de Dakar 2026».



Dans sa note, l'Ambassade a aussi rappelé qu’à la demande du Président Diomaye Faye, «l'expertise d'une cinquantaine de membres de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile françaises» a été déployée.



Un héritage à préserver



Enfin, tout en soutenant que l'ensemble de ces actions «fait de la France le premier partenaire bilatéral du Sénégal dans l'appui à l'organisation des JOJ», l’Ambassade s’est projetée sur l’héritage de l’événement. «Une attention particulière est portée, en concertation étroite avec les autorités sénégalaises, à la question de l'héritage et de la pérennité des installations sportives réalisées pour qu'elles servent pleinement la jeunesse sénégalaise dans les années à venir», a conclu la note.



Ces JOJ de Dakar 2026 ont réuni environ 2700 jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans autour d'un programme de 35 sports (25 en compétition et 10 en engagement). «Bravo au Sénégal pour l'organisation de ces premiers Jeux sur le continent africain», avait écrit Emmanuel Macron, président de la République française sur X, le samedi 14 novembre 2026.