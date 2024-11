Migration irrégulière : la gendarmerie déjoue une nouvelle embarcation à Niafran, plus d'une centaine de jeunes interpellés

Les éléments de la gendarme ont déjoué le départ d'une nouvelle embarcation avec à son bord plus d'une centaine de jeunes, mercredi 06 novembre vers 12 h 30mn, dans le village de Niafran, situé dans la commune de Kafountine (département de Bignona).

En prenant la fuite, les candidats ont laissé derrière eux leur provision et plus de 2.500 litres de carburant.



Selon le journal Libération, '' les gendarmes, informés du départ de ces jeunes candidats à l'immigration clandestine, se sont aussitôt rendus dans le village de Niafran, situé dans l'arrondissement de Kataba 1.Les candidats au voyage clandestin qui étaient plus d'une centaine dont des Sénégalais, des Gambiens, des Bissau-guinéens... ont tous pris la clé des champs de même que leur convoyeur et le capitaine de l'embarcation '' a renseigné la même source.



''Dans leur fuite, il ont laissé derrière eux leur provision, sacs contenant des habits et plus de 2.500 litres de carburant", a informé le journal.



Des personnes soupçonnées d'avoir participé à ce voyage irrégulier des migrants, interpellées ont nié les faits qui leur sont reprochés, a ajouté la même source.