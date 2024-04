Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Dr Abdourahmane Diouf demande sous huitaine l'état des lieux

Déjà moins d'une semaine après avoir reçu le témoin du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Docteur Abdourahmane Diouf n'a pas tardé à se tourner au travail. D'abord, il a instruit à ses collaborateurs de lui faire "sous hautaine, l'état des lieux dudit ministère".



Selon le journal Libération, ceci "permettra à l'autorité de disposer de toutes les clés pour agir efficacement. A noter que les renseignements demandés rentrent, par ailleurs, dans la perspectives de la préparation de la déclaration de la politique générale du gouvernement.

le nouveau ministre envoie déjà les signaux à ses collaborateurs pour "une bonne gestion". Le ministère informe également que le ministre démarrera dès la semaine prochaine, une tournée nationale. "Le but étant de se rendre compte personnellement des réalités du terrain pour une action efficiente et efficace", a-t-il conclu.