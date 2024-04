"L'État doit intervenir dans l'organisation du secteur religieux pour..." (Dr Selly Bâ)

« L'État doit intervenir dans l'organisation du secteur religieux pour relever les défis liés aux cérémonies religieuses, à la mendicité, à la formation dans les daaras, aux enfants des rues, ainsi qu'aux fêtes de Korité et de Tabaski». C'est du moins l'avis du Dr Selly Bâ, enseignant-chercheur en sociologie et spécialiste en Genre et Religion au Sénégal. Invitée de l'émission "Objection" du dimanche sur Sud fm, le Dr Bâ a souligné l'importance d'une telle intervention étatique, notamment en raison de la situation particulière de la laïcité au Sénégal, marquée par une longue complicité entre les pouvoirs temporel et spirituel depuis l'époque coloniale.



Selon Bâ, « l'organisation du secteur religieux permettrait d'éviter les doublons dans les célébrations religieuses et d'assurer la transparence dans l'allocation des ressources aux foyers religieux, qui reçoivent potentiellement des sommes considérables chaque année. » Elle a également évoqué la question de la mendicité, devenue une forme de violence dans les rues du pays.



Dr Bâ a défini la laïcité sénégalaise comme la reconnaissance des diversités, soulignant que les pouvoirs temporel et spirituel sont en complicité depuis l'époque coloniale. Elle a salué la récente création d'une Direction des Affaires Religieuses par le chef de l'État, tout en appelant à une clarification de son rôle. Elle a également déploré la sous-représentation persistante des femmes dans les sphères décisionnelles et les forces de sécurité, tout en appelant à des réformes juridiques pour garantir durablement les droits acquis par les femmes.