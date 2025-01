Ministère de la Femme : Détournement massif des fonds COVID mis au jour par la DIC

Les enquêtes sur les fonds Force Covid qui ont alimenté les choux gras de la presse sénégalaise, n’ont pas fini de révéler tout leur secret. Un détournement massif des fonds Covid logés au ministère de la Femme portant sur des millions de FCFA a été révélé par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles, rapporte le journal Libération.



Selon le journal Libération, le dossier dit des fonds destinés à la Covid 19 sont entre les mains du Pool judiciaire financier.

Le journal de révéler qu’un nommé N. Mbaye membre d’un comité chargé du retrait des enfants de la rue dès l’apparition de la pandémie, a déclaré avoir reçu de l’argent remis par le Dage.



D’autres personnes sont aussi impliquées dans des « transactions douteuses » au sein du ministère, relate le journal citant un certain O.S Thiaw, directeur du Centre Education spécialisée d’expression et de loisir (Estel). Devant les enquêteurs, il a confirmé avoir reçu au nom de sa structure la somme de 2.706.000 F CFA par chèque daté du 10 juin 2020.



« Il a révélé n’avoir jamais signé le formulaire de décharge du même montant en date de 11 juin 2020 », a précisé le journal poursuivant que les investigations ont aussi conduit les policiers à M. Tine (Coursier), M. Seck (Commerçant), A.A Diagne (Chauffeur) et d’autres, qui dans leurs déclarations ont permis aux enquêteurs de se rendre compte que des primes ont été payées à des agent avec l’argent tirés sur les fonds Covid.



Dans le lot des révélations, la Libération affirme que des fonds ont été puisés des caisses pour installer des splits chez une autorité et que des paiements non justifiés fausses décharges ont été retrouvés.