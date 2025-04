Déversements d’ordures à Boutoumol : un procès en vue contre les mairies de Ziguinchor et Niamone

Le bras de fer entre les populations du quartier Boutoumol, dans le village de Tobor(département de Bignona), et les maires de Ziguinchor et Niamone prend une nouvelle tournure. Nos confrères du journal Les Échos rapportent que les habitants ont adressé des sommations aux autorités municipales et s'apprêtent, via leur avocat, à saisir le tribunal de grande instance de Ziguinchor.



Toujours selon le journal, les populations veulent obtenir l’arrêt des déversements d’ordures ménagères à proximité de leurs maisons. Un huissier a déjà dressé un procès-verbal de constat, appuyant la démarche judiciaire à venir.



La contestation remonte au mois de février, lorsque les populations avaient exprimé leur mécontentement face à l’installation d’un dépotoir d’ordures non loin de leurs maisons. Une première manifestation avait conduit à l’arrestation de trois personnes, relâchées par la suite. Une tentative de médiation avait été engagée sous l’égide du gouverneur de Ziguinchor, sans pour autant apaiser les tensions.



La situation s’est récemment envenimée avec une nouvelle manifestation qui a abouti à l’interpellation d’un jeune homme, Malang Faty, actuellement en garde à vue, d’après Les Échos.



Les populations, déterminées à préserver leur cadre de vie, ont annoncé qu’elles poursuivront la mobilisation jusqu’à satisfaction de leurs revendications.