Ministère de la microfinance et de l'économie solidaire: Aliou Dione annonce une plainte contre Diéguy Diop

La bataille entre Diéguy Diop et le ministre de la Microfinance et de l'économie solidaire Aliou Dione a franchi un nouveau cap. Le ministre Aliou Dione a porté plainte contre l'ancienne directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire. Réagissant sur les ondes de la RFM, l'actuel ministre n' a pas nommé les fait reprochés à l'ancienne directrice. Il s'est en quelque sorte limité à des insinuations. Il a parlé plutôt de "dépassement budgétaire". " Le dossier suit son cours. Dans quelques jours, les gens saurons ce qui s'est passé dans cette direction. Un budget annuel qui est épuisé au premier trimestre. C'est quelque chose qu'il faut expliquer, au lieu de faire dans la négation et accuser les gens de méconnaître la politique publique. Il faut retracer tous ces millions qui ont disparu. Ce sont de pareilles pratiques qui se passaient dans les directions et agences de l'Etat", a argumenté monsieur Dione.



Le ministre Aliou Dione a confié avoir commandité une audit dès son arrivée à son ministère. Et que tous les dossiers sont transmis à la justice.



"Je n'ai aucune réponse pour lui. Puisqu'il n'ose pas me citer nommément", a réagi Diéguy Diop, la principale concernée. Et l'ancien directrice de poursuivre, "il s'est juste contenté de faire allusion à une directrice. Et comme c'était moi la directrice de ce service, les gens ont fait un recoupement. Donc, je n'ai pas de temps à lui accorder. Par ailleurs, s'il a un combat politique contre moi, il n'a qu'à faire face".



L'ancienne directrice a informé avoir reçu aucune convocation concernant cette affaire, encore moins la visite d'un organe de contrôle. " Il n'a aucune connaissance des finances publiques (Aliou Dione ndlr). Il n'a aucune idée sur ce que c'est une direction nationale ou générale", a laissé entendre Diéguy Diop.