Ministère de la santé : Ibrahima Sy opte pour un nouveau modèle dans la gouvernance sanitaire

Le nouveau ministre de la santé et de l’action sociale, Ibrahima Sy a étalé ses ambitions pour son département. Il l’a fait savoir lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Marie Thérèse Khemesse Ngom Ndiaye. C’était ce vendredi. Pour lui, il revient à son équipe d’être ingénieuse et innovante pour répondre de manière adéquate aux besoins des populations en matière de santé.



“Nous devons diagnostiquer les maux de notre système de santé, comprendre globalement l’environnement de soins de nos malades et investir dans le secteur de la santé pour apporter des solutions efficaces, économiquement et socialement acceptables dans le cadre de l’équité territoriale en santé”, a déclaré, monsieur Sy.





D’après l’universitaire, le système de santé sénégalais a besoin de se réinventer pour faire face aux défis. Et cela, d’après monsieur Sy passe par “le relèvement du plateau technique médical avec une offre de soins de qualité accessible, la mise à jour de nos services d’urgences médicales et sanitaires, le recours à l’intelligence artificielle et la digitalisation dans notre système sanitaire”.





Par ailleurs, le nouveau ministre de la santé a lancé un appel de rassemblement à l’endroit de tous les acteurs de la santé. Ainsi a-t-il lancé, “j’appelle solennellement l’ensemble des acteurs du secteur de la santé, surtout nos vaillants médecins, infirmiers et infirmières, les sages-femmes, les auxiliaires de santé, les pharmaciens, les +badiénou gox+ [marraines de quartier] dans les structures de soins, les organisations syndicales, les associations communautaires, les partenaires au développement, les universités et centres de recherche, etc., à suivre la nouvelle feuille de route gouvernementale face aux nombreuses urgences qui nous attendent”.





Dans son speech, le ministre de la santé a réitéré ses ambitions au département de santé pour mieux répondre et de manière efficiente aux préoccupations des populations. Dans la même lancée, il souligné et salué les efforts déployés par son prédécesseur, docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. Cette dernière, n’a pas aussi manqué de mettre en exergue les efforts fournis pendant deux ans à la tête de ce ministère avec “un personnel dévoué et rompu à la tâche”.