Mise à jour du règlement intérieur de l’Assemblée nationale : le groupe de travail va déposer ses conclusions, mercredi

Le groupe de travail mis en place pour réactualiser le Règlement intérieur de l’Assemblée national va déposer ses conclusions, mercredi, sur la table du Président de l’institution, rapporte l’APS qui cite une source parlementaire.



Ce groupe de travail composé des représentants des trois (3) Groupes parlementaires et du représentant des Non-inscrits, assistés par l’administration de l’Assemblée nationale s’est réuni lundi et mardi à Saly (Mbour), indique un communiqué dont l’APS a eu connaissance.



Selon le document signé par Abdou Mbow, Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Mouhamed Ayib Salim Daffé, Président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement et Sanou Dione, représentant des Non-inscrits, ‘’les conclusions du groupe de travail seront déposées sur la table du président de l’Assemblée nationale ce mercredi 24 juillet 2024’’.



La même source rappelle que suite à plusieurs réunions tenues entre les Présidents des Groupes parlementaires, et sur instruction du Président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop, un groupe de travail pour la réactualisation du Règlement intérieur a été mis sur pied.