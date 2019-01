Modou Lô vs Balla Gaye 2: Des pourparlers en cours à la présidence pour la retransmission gratuite du combat

Des pourparlers sont en cours à la présidence de la République du Sénégal entre le chef de l'Etat Macky Sall et le promoteur Gaston MBengue pour la retransmission gratuite et télévisée du combat entre Modou Lô et Balla Gaye 2, deux stars de la lutte sénégalaise qui vont s'affronter ce dimanche au Stade Léopold Sédar Senghor pour la 2e fois.



Le prometteur Gaston Mbengue a fait savoir que tout un arsenal de sécurité sera déployé pour le bon déroulement du combat tant attendu. "Plus de 500 policiers seront mobilisés ainsi que des éléments de la Gendarmerie", a-t-il révélé sur la Rfm.