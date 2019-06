Mois de l’environnement : LAS participe au lancement de l’opération « 100 millions de graines pour la terre »

Progressivement, le plastique à usage unique sera remplacé par des solutions plus écologiques et durables. Cela passe par le démarrage du concept « achat responsable » qui consiste d’abord à évaluer notre consommation mensuelle de papiers, de gobelets papiers et plastiques, des cuillères et/ou remous de café et de bouteilles d’eau en plastique, ensuite essayer de les réduire progressivement en allant vers un objectif « Zéro déchets papiers et plastiques ». Nous comptons, aussi, démarrer le tri des déchets au niveau de l’Aérogare, où des pictogrammes seront apposés sur les bacs déjà existants pour permettre aux usagers de les identifier facilement et généraliser leur utilisation.