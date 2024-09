Momar Diongue avertit l’opposition : « Ousmane Sonko est le maître du jeu, son leadership…»

Ousmane Sonko reste-t-il toujours le maître du jeu dans l’arène politique ? C’est la question que l’animateur de Sud FM a posée à l’analyste politique Momar Diongue, invité de l’émission Ndekili hier (jeudi).



« Bien sûr. Ousmane Sonko est le maître du jeu dans l’arène politique. Son leadership est incontestable et reste intact », a soutenu avec conviction le journaliste Momar Diongue.



L’analyste politique d’ajouter : « Jusqu’à présent, rien n’a changé, notamment en ce qui concerne sa popularité. »



C’est une personnalité très écoutée par ses militants, qui suivent à la lettre ses consignes…



Pour appuyer ses propos, il rappelle que les polémiques viennent toujours des alliés, et non des membres de Pastef. Il cite en exemple Cheikh Oumar Diagne, l’affaire l’ONAS, avec Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane Dieye.