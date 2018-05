Mort de Fallou Sène : Le Forum du Justiciable va porter l'affaire devant la juridiction de la Cedeao

Le forum du justiciable n’arrive pas à digérer la mort de l’étudiant Mouhamed Fallou Sène survenue mardi lors des affrontements à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il compte déposer une plainte au niveau de la cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeo) et des Nations Unies.



«Indépendamment de l’enquête judiciaire en cours, il déposera une plainte au niveau de la cour de justice de la Cedeao et des Nations Unies pour l’utilisation démesurée et irrégulière des armes à feu contre des citoyens sénégalais (Rappelons dans ce sens que la cour de justice européenne avait condamné l’Etat Français pour l’usage irrégulier des armes à feu contre des citoyens Français)», lit-on dans leur communiqué parvenu à PressAfrik.



Boubacar Ba et sa structure condamnent «l'utilisation de balles réelles dans les manifestations pacifiques d’élèves d’étudiants et de citoyens».



Le procureur de la République de Saint-Louis, qui a fait face à la presse mercredi, a annoncé qu’une enquête judiciaire a été ouverte et sera clôturée au plus tard à la fin de cette semaine.