Mort des 11 pêcheurs à Saint-Louis : leurs familles rappellent à l’Etat ses promesses

Les familles des 11 pêcheurs guet-ndariens disparus en mer et dont 4 corps ont été retrouvés aux larges des côtes du Cap-Vert rappellent à l’Etat ses promesses suite à leur malheur. Elles demandent au gouvernement de les doter de moteurs et d’autres équipements.



«Nous lançons un appel au ministre de la Pêche, Oumar Gueye, à aider les propriétaires des pirogues qui ont tout perdu dans ce drame, chacun un moteur et des gilets afin qu’ils puissent veiller la pêche au niveau de Saint-Louis », lance le porte-parole des propriétaires des pirogues.



Cheikh Sidate Ndiaye estime qu’un bateau ramasseur permettrait d’améliorer la sécurité des pêcheurs. «Nous demandons aussi la réorganisation, de ramener le bateau ramasseur, car c’est avec ce moyen, on pourra identifier le parc piroguier de Saint-Louis ou du Sénégal», souligne-t-il .



A l’en croire, les 11 pêcheurs disparus en mer, leurs ont fait perdre « 14,5 millions de F Cfa».



Par ailleurs, avance-t-il, « nous demandons au président de la République de penser aux associations qui ont été mises en place surtout les femmes qui sont à Diamalaye de 14 h 30 jusqu’à 22 heures ».