Mort du journaliste Pierre Bellemare

Sa voix grave et chaleureuse a fait frissonner des millions d’auditeurs rivés à ses « histoires extraordinaires ». Sa stature de tribun populaire a fait de lui l’un des animateurs les plus appréciés du petit écran, des années 1960 au milieu des années 1980. Homme de radio et de télévision, producteur et écrivain, Pierre Bellemare est mort samedi 26 mai à Paris, a fait savoir Europe 1, station de radio pour laquelle il a longtemps travaillé. Il avait 88 ans.



Source : Le Monde