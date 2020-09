Mouhamed Lamine Massaly : «Ousmane Sonko est une plaie dans l’opposition»

Mouhamed Lamine Massaly, membre du, Front national de Résistance (Fnr), a déploré le fait que « des gens qui se définissent comme des patriotes, dont Ousmane Sonko, fassent leur show politique au moment où les sinistrés ont plutôt besoin de soutien ».

C’était lors d’une cérémonie de remise de 10 motopompes au gouverneur de la région de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao, ce lundi 21 septembre 2020.



A la suite de plusieurs quartiers de Thiès notamment Médina Fall, Kaossara Fall, Keuri Kao, Nguinth, Sampathé, Abdoulaye Yakhine, qui ont été fortement inondés suite aux dernières pluies diluviennes, Mouhamed Lamine Massaly, assure « avoir été au chevet des populations pour partager leur souffrance ». Des sinistrés qui « ont vécu une véritable tragédie pour ne pas dire un drame social », selon le membre du Front national de Résistance, qui dit « n’avoir pas pu donc rester insensible à la souffrance de ces milliers de ménages dévastés par les eaux de ruissellement. C’est pourquoi j’ai tenu à apporter ma modeste contribution au gouverneur de la région de Thiès pour soulager les sinistrés ».



En remettant 10 motopompes au chef de l’exécutif régional, Massaly dit vouloir que son action soit « républicaine ». Et surtout il ne doute pas un seul instant que ce matériel qui sera mis à la disposition des sapeurs-pompiers sera utilisé à bon escient.



Le leader politique thiessois ne souhaiterait pas être comme « ces bienfaiteurs aux desseins cachés qui remettent directement leurs appuis à leurs relais dans les quartiers qui en font un outil de propagande politique pour pomper uniquement les maisons de leurs militants ». Lui, au contraire, veut que son geste soit une « action citoyenne au service des Thiessois ».



Mouhamadou Lamine Massaly est en effet convaincu que « ce désastre nécessite un sursaut patriotique de tous les Sénégalais pour une solidarité agissante ». Il a déploré le fait de « voir des gens qui se définissent de surcroit comme des patriotes faire leur show politique au moment où les sinistrés ont plutôt besoin de soutien ». Et de se demander : « qu’est-ce que Ousmane Sonko a concrètement apporté aux sinistrés » ?



« c’est mesquin et ignoble d’avoir une telle posture».



Avant de répondre : « des mots et des maux ». Selon lui, « le leader de Pastef, toujours prompt à critiquer, n’apporte jamais de solutions. Par contre, il profite de la souffrance des sinistrés pour son positionnement politique ». « Quel manque de patriotisme ! », s’exclame Mouhamed Lamine Massaly, qui trouve que « c’est mesquin et ignoble d’avoir une telle posture ». Rappelant que le Sénégal a connu des inondations sous les présidents Senghor, Diouf et Wade, le membre du Front national de Résistance souligne que « le peuple solidaire a toujours été debout commue un seul homme pour faire face à ces calamités naturelles ».



Cet homme si aigri, si arrogant, imbu de sa personne, se croit être le centre du monde.



A en croire l’ex-wadiste éternel, « l’attitude infâme de Sonko ne me surprend guère ». Et de rappeler : « n’est-ce pas lui qui avait dit que tous les chefs d’Etat du Sénégal devraient être fusillés » ? Selon Massaly, « cet homme si aigri, si arrogant, imbu de sa personne, se croit être le centre du monde. Il cherche toujours à déstabiliser et à fragiliser, l’opposition ». En conclusion, Massaly soutient que « Ousmane Sonko est une ‘’plaie dans l’opposition’’ pour ne pas dire qu’il est la plaie de l’opposition ».



Source: Le Témoin