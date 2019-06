Moustapha Sy en colère contre Issa Sall, menace de le sanctionner

Le président du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) Moustapha Sy, a menacé de sanctionner le coordonnateur Issa Sall, après que ce dernier ait pris la décision de participer au dialogue national initié par le chef de l’Etat Macky Sall, sans l’avoir consulter.



« Issa Sall a pris seul sur lui l’initiative de participer au dialogue national. Il l’a fait contre mon autorité. Il doit savoir qu’il n’est ni le Secrétaire général ni le président du PUR pour prendre de telles décisions. Je lui rappelle qu’il n’est que le coordonnateur du Parti et si c’est nécessaire, je vais le sanctionner », prévient-il.



Même si le guide religieux a reconnu les qualités intellectuelles du député, il fera remarquer avoir formé des cadres plus pointus et plus intelligents que lui. « Je ne le sous-estime pas, mais il est loin d’avoir le niveau que ceux que j’ai encadrés. Issa Sall doit se raviser, s’il veut continuer à exercer son mandat de député du PUR », menace le patron du parti.