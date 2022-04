Natation : Oumy Diop et Mathieu Ousmane battent 3 records du Sénégal

Les nageurs sénégalais Mathieu Ousmane Sèye, au 200m nage libre, et Oumy Diop, au 50 m dos et au 50 m papillon, en séries et en finales, se sont illustrés lors des 2ème et 5èmes journées des Championnats de France Elite à Limoges. Ces deux nageurs, nouveaux porte-étendards de la natation sénégalaise, ont fait tomber 3 nouveaux records du Sénégal en bassin de 50 m.

Moussa Ndongo

