Nathalie Yamb espère que Adji Sarr et ses donneurs d’ordre seront poursuivis

La panafricaniste Nathalie Yamb espère que les avocats de Ousmane Sonko vont poursuivre Adji Sarr et ses donneurs d’ordre pour diffamation, accusations mensongères et assassinat de caractère. Ce, après la condamnation à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.



« J’espère que les avocats d’Ousmane Sonko vont poursuivre Adji Sarr et ses donneurs d’ordre pour diffamation, accusations mensongères et assassinat de caractère. J’espère que les organisations féministes vont poursuivre et/ou publiquement condamner Adji Sarr pour avoir porté un préjudice énorme à toutes ces femmes qui sont vraiment victimes de viol », a posté la combattante pour l’Afrique qui a récemment séjourné au Sénégal.



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar.