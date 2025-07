Navétanes à Kolda : le Gouverneur invite la jeunesse à bannir la violence

En marge de cette grande rencontre sportive, le gouverneur de la région, Moustapha Ndiaye, a lancé un appel fort à la jeunesse. « Je vous invite à cultiver le fair-play et à bouter la violence hors de nos stades », a-t-il déclaré avec fermeté, insistant sur la nécessité de préserver l’esprit de fraternité et de cohésion qui doit prévaloir lors des compétitions populaires.

L’autorité administrative a également profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à feu Alseny Ba, premier vice-président du Conseil départemental de Kolda, rappelé à Dieu récemment. Moustapha Ndiaye a salué la mémoire d’un homme engagé, passionné de sport, et dont la contribution au développement du mouvement navétane dans le Fouladou restera à jamais gravée dans les mémoires.

Cette finale départementale a une fois de plus démontré l’importance du sport comme vecteur de mobilisation sociale et d’éveil citoyen dans la région de Kolda. Les responsables de l’ODCAV et les acteurs du sport de Kolda ont salué les propos du gouverneur. Ils s’engagent à faire des Navétanes un espace de paix, d’unité et d’épanouissement.

Le stade régional de Kolda a vibré ce samedi au rythme de la finale départementale des Navétanes organisée par l’ODCAV. Un événement haut en couleurs qui a rassemblé un large public, dans une ambiance festive marquée par la présence des autorités administratives et sportives.