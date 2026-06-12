Plantations et cultures vivrières: l'ADC Ninnaba accélère la marche vers la souveraineté alimentaire en Casamance

L’Association pour le Développement Communautaire (ADC) Ninnaba s’impose aujourd’hui comme un acteur majeur de la promotion de la souveraineté alimentaire en Casamance. Grâce à l’accompagnement du projet Agropole Sud, financé par l'Etat et la Banque Islamique de Développement (BID), l’organisation a réalisé d’importantes plantations de manguiers, d’anacardiers ainsi que des champs de maïs dans les régions de Kolda et Sédhiou.



Une délégation de la BID a effectué, mercredi dernier, une tournée dans les différentes zones d’intervention de l’ADC Ninnaba dans l'arrondissement de Dioulacolon, département de Kolda , afin d’évaluer les réalisations et les impacts du projet sur les bénéficiaires.



Depuis le démarrage des activités de l’Agropole Sud en 2022, les résultats enregistrés par l’ADC Ninnaba sont jugés encourageants. Selon les données présentées à la mission, l’organisation a procédé à la mise en terre de 18 258 plants de manguiers de la variété Kent, entretenus par 199 producteurs. À cela s’ajoutent 30 600 plants d’anacardiers distribués à 273 producteurs, ainsi que 154 hectares de maïs exploités par 112 producteurs.



Face à la délégation de la BID, le Directeur exécutif de l’ADC Ninnaba, Omar Belo Mané, a souligné que ces performances témoignent de la pertinence des investissements consentis dans les filières prioritaires de l’Agropole. Il a indiqué que les bons résultats obtenus sont largement dus aux nombreuses actions de renforcement des capacités menées au profit des producteurs affiliés à l’organisation.



« Les producteurs ont bénéficié de formations sur les bonnes pratiques culturales, les techniques de plantation et d’entretien des cultures, ainsi que sur les méthodes de rabattage, d’élagage et de surgreffage des arbres fruitiers », a-t-il expliqué. M. Mané a également mis en avant les sessions de sensibilisation et de formation consacrées à l’assurance indicielle, un outil essentiel pour renforcer la résilience des exploitants face aux aléas climatiques.



La visite de terrain a permis aux représentants de la BID de constater les progrès réalisés et l’engagement des producteurs dans le développement des filières agricoles à fort potentiel. À travers ces investissements structurants, l’ADC Ninnaba contribue non seulement à l’amélioration des revenus des ménages ruraux, mais aussi à la consolidation de la sécurité et de la souveraineté alimentaires dans cette partie méridionale du Sénégal.



Dans un contexte marqué par les défis liés aux changements climatiques et à la sécurité alimentaire, les résultats obtenus par l’ADC Ninnaba illustrent l’importance des partenariats entre les organisations communautaires, les producteurs et les partenaires techniques et financiers pour bâtir une agriculture plus productive, durable et résiliente.