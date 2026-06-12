Santé de précision : L'Institut Pasteur de Dakar réussit le séquençage des 40 premiers génomes humains au Sénégal

L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) a franchi une étape pour la santé de précision en « séquençant les 40 premiers génomes humains » entiers au Sénégal, utilisant les plateformes Illumina et Oxford Nanopore.



Selon un communiqué, cette plateforme génomique permettra à l'Institut Pasteur de Dakar de développer de nouveaux outils diagnostiques, de favoriser la détection précoce des maladies et de contribuer à l'essor de la médecine de précision au Sénégal.



Dans un premier temps, la plateforme sera axée sur la détection précoce des cancers, en commençant par le cancer du sein, avec l'ambition de s'étendre à d'autres types de cancers à l'avenir



D’après le directeur de l’IPD, Dr Ibrahima Socé Fall « cette étape reflète notre engagement en faveur de la souveraineté sanitaire et démontre le rôle stratégique clé des institutions africaines » dans l’avancement de la médecine génomique régionale.

