Meta touché par une panne mondiale : Instagram, Facebook et Messenger brusquement perturbés

Une importante panne mondiale a touché, ce vendredi 12 juin, vers 14h, les plateformes de Meta (Facebook, Instagram et Messenger), provoquant des déconnexions soudaines et l’impossibilité de charger les fils d'actualité. Cette situation, qui a duré quelques minutes, a créé une vague de réaction sur les réseaux sociaux, les utilisateurs craignant avoir été piratés.



«Gros bug mondial de Meta. Bug mondial. Personne n’a été piraté», a écrit Karine Oulaté Aka, experte en communication digitale et figure incontournable du digital ivoirien.



Pour l’heure, la direction de Meta n’a pas encore communiqué sur les raisons soudaines de ce bug numérique.