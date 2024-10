Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop sur l’affaire Cheikh Tidiane Dièye : « On n’est plus dans l’état ou les dossiers sont sous le coude »

Invitée de l’émission Jury du dimanche (JDD), de ce 6 octobre 2024 sur Iradio, Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop, a été interpellée sur l'affaire opposant Cheikh Dieng et son ministre de tutelle. En effet, quelques mois après sa nomination comme Ministre de l'Hydraulique & de l'Assainissement, le Président de la Plateforme Politique ‘’Avenir : Senegaal Bi Ñu Bëgg’’, Dr Cheikh Tidiane Dièye est cité dans une affaire de corruption par Cheikh Dieng, ancien directeur général de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (l'ONAS). Selon la coordonnatrice du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT) ‘’il y a une enquête qui est autour de ça et les Sénégalais seront édifiés’’. Car dit-elle, « On est plus dans l’état ou les dossiers sont sous le coude ».



« On sera édifié, mais ce que je peux dire... Je ne pense pas et je peux même affirmer claire et net que ce n'est pas cette poursuite là qui viendra se contredire sur une affaire aussi flagrante et aussi je dirais pas dérisoire parce que la menace est qu’en même une grosse mastodonte. Et on a vu le passé de l’ONAS et tout ce qui s'est passé avec tous les directeurs d'avant. Que le Dr Cheikh Dieng se défende, c’est de son droit et c’est normal. Il y a des choses qui sont sorties sur la place publique sur lesquelles il répond. Il y a des choses qui se sont réellement passées que la justice devra édifier. Je ne préjuge pas voilà par honnêteté intellectuelle », a fait savoir Ndèye Fatou Ndiaye Blondin Diop.



Et madame Diop d’ajouter : « Tous ceux qui en font l’objet de levier, j'aurais bien aimé les entendre sur beaucoup de sujets qui ont fait l'objet de rapport de la Cours des Comptes qui ont été publiés. Si on se mettait à répondre à tous ceux qui se lèvent et qui essaient d'exister politiquement où médiatiquement, on ne travaillerait plus. Si on veut la vérité, on se lève et on dit écoutez, je viens d'être épinglé. Voilà l'effet qui prouve que je ne suis pas épinglé. J'ai remis le dossier au procureur, ou je ne sais qui va amener une enquête. Je reviendrai pour dire que je ne suis en rien coupable de ce dont on m’accuse… Moi je ne cache pas que la personne que je connais, je suis sûre, absolument sûre que tout acte de corruption qu'il verrait, il serait le premier à dire ne rentre pas dans cette histoire-là ».