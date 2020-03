Nécrologie : El Hadji Abdoulaye Niang, célèbre chanteur de Xassaïdes s’est éteint

Le célèbre chanteur de Khassaïdes (poèmes et panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba), El Hadji Abdoulaye Niang est décédé. Il a rendu l'âme ce mercredi à l’hôpital régional de Saint-Louis.



Le défunt avait arrêté ses incantations après avoir perdu l'usage de sa belle voix. Il est né en 1927 (année du rappel à dieu de Khadimou Rassoul), et avait marqué son temps. De Diourbel, sa région natale, à Saint-Louis, où s'était installé, le chanteur mouride a eu un vécu bien empli.



PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à toute la communauté mouride.