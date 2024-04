Népotisme dans le gouvernement Sonko 1 ? les clarifications du ministre Daouda Ngom

Daouda Ngom, fraîchement nommé ministre de l'Environnement, s'est retrouvé au centre d'une légère controverse. Certains ont avancé qu'il serait lié au Premier ministre, Ousmane Sonko, en tant qu'oncle maternel, étant le frère de la mère de ce dernier, Mame Khady Ngom. Ce lien potentiel aurait suscité des inquiétudes quant au respect des principes de Pastef, qui réprouve le népotisme.



Cependant, Daouda Ngom réfute ces allégations. Dans une interview accordée au Quotidien ce lundi, il a simplement réagi avec détachement : "Ça m’a fait rigoler." Adoptant une perspective philosophique, il souligne : "On est tous parents, puisque nous descendons tous d'Adam et Ève. C'est mon seul lien de parenté avec Ousmane Sonko."



Le ministre de l'Environnement précise : "Le Ngom de la mère d'Ousmane Sonko n'a aucun lien avec le mien. Leur Ngom provient de Mpal, de la famille de feu Serigne Rawane Ngom."



Il continue sur sa lancée : "Quant à moi, je suis sèrer de Fissel Mbadane. Mon père n'a aucun lien avec la famille d'Ousmane Sonko. Ma grande sœur, Nafy Ngom Keïta, a également été confrontée à ces rumeurs. On a prétendu qu'elle était la sœur de la mère d'Ousmane Sonko, alors qu'aucun lien de parenté n'existe. En réalité, ma connaissance d'Ousmane Sonko remonte à la sphère politique, où nous nous sommes rencontrés en 2017."