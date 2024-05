Drame à Diabougou : un accident sur un site d'orpaillage fait un mort et deux blessés

Les populations de Diabougou dans le département de Bakel (région de Tambacounda) sont dans l’émoi et dans la consternation. Selon la Rfm, c’est le dimanche dans l’après-midi, vers les coups de 17 heures que s’est produit l’éboulement de terre dans un site d'orpaillage qui a fait un mort et deux blessés dans le village aurifère de Diabougou dans la commune de Sadato.



Ces derniers de nationalité malienne étaient à la recherche de l’or. Ils avaient fini de creuser les flans des tracés et ont vu les rochers cédés. Dès l'annonce de cette nouvelle, les orpailleurs des autres sites ont investi les lieux de l'accident. Ils ont prêté main forte aux personnes en danger. Des recherches ont été déclenchées pendant qu’une personne était coincée sous le sol.



Deux (2) des victimes s'en sont tirés avec quelques blessures. L’un d’eux est mort. L’enquête ouverte pour déterminer les véritables raisons de l’effondrement, a permis aux éléments de la brigade de gendarmerie de Kénieba de mettre la main sur le propriétaire du site. Il sera déféré, ce mardi parquet du tribunal de grande instance de Tambacounda, selon la Rfm.