Un rappeur américain de 17 ans meurt en se tirant accidentellement une balle dans la tête en tournant une vidéo

Une erreur fatale. Un rappeur de 17 ans originaire de Suffolk, en Virginie (États-Unis), s’est tiré une balle dans la tête le 16 mai dernier alors qu’il était en train de publier une vidéo à destination de ses réseaux sociaux, rapporte le New York Post.



Sur la vidéo publiée sur sa story Instagram, parcouru par Le Parisien, on aperçoit le rappeur connu sous le nom de Rylo Huncho en train de rapper, tout en jouant avec une arme de poing équipée d’un viseur laser vert. Ce dernier agite ensuite le canon, menant vraisemblablement à la désactivation de la sécurité de l’arme, puis pointe l’arme sur sa tête et appuie sur la gâchette, avant que la caméra qui filme la terrible scène ne tombe au sol.





La police de Suffolk a confirmé au Post qu’un jeune homme de 17 ans était décédé des suites d’une « blessure accidentelle par balle » à la tête. Dès le lendemain du décès, une cagnotte GoFundMe a été ouverte par la cousine du défunt pour subvenir aux besoins de sa tante.



« Ma tante a récemment perdu son fils de 17 ans à cause d’une blessure à la tête par arme à feu. C’était son fils unique. Elle était mère célibataire mais s’occupait de son fils du mieux qu’elle pouvait », écrit-elle. « Un suicide/ accident est la cause de son décès et nous essayons toujours de comprendre pourquoi », poursuit la cousine du rappeur aux 28 000 abonnés sur Instagram.





Ce mardi matin, la cagnotte comptait une centaine de dons et avait permis de collecter 2 800 dollars (soit plus de 2 500 euros), pour un objectif de 15 000 dollars (environ 14 000 euros).



Si de nombreux messages de condoléances ont été postés sur les réseaux sociaux du jeune homme, beaucoup d’internautes ont ouvert le débat concernant la possession d’armes à feu aux États-Unis, ainsi que sur les contenus auxquels les mineurs ont accès sur les réseaux sociaux.