Niger: 15 militaires tués au nord du pays dans deux attaques revendiquées par le groupe rebelle MPLJ

Le Mouvement patriotique pour la liberté et la justice (MPLJ) dit avoir attaqué le camp de la Garde nationale du Niger à Seguédine ainsi qu’une barrière tenue par la police nationale, la gendarmerie et la douane, dans l'extrême nord du pays, près de la frontière libyenne..



Le poste a été attaqué aux premières lueurs du jour, au moment de la prière. Selon des sources sécuritaires, les soldats ont été surpris dans leur sommeil. La caserne a été pillée et incendiée. Les aissaillants ont emportés du matériel militaire : véhicules, armes et munitions. Pour atteindre la caserne de Séguédine, ils ont contourné deux autres positions militaires : celles de Chirfa et de Dao Timi.



Sur une vidéo filmée par des villageois après l'attaque, on voit les assaillants partir en direction des montagnes du Djado, dans le Kawar. Dans son communiqué le MPLJ dit n'avoir subit aucune perte et insiste sur le fait que son combat vise à rétablir « un ordre institutionnel ».



Le Mouvement patriotique pour la liberté et la justice de Moussa Kounaï est l'un des multiples fronts rebelles toubous présent dans le nord du Niger. Ils exigent la libération de l’ancien président Mohamed Bazoum, renversé il y a trois ans.