Accra : un ressortissant ghanéen, évacué d’Afrique du Sud, meurt à son arrivée à l’aéroport

Selon ApaNews, qui cite des sources policières, un ressortissant ghanéen évacué d’Afrique du Sud est décédé, vendredi 14 août, peu après son arrivée à l’aéroport international d’Accra, malgré l’intervention d’une équipe médicale mobilisée dans le cadre de l’opération de rapatriement organisée par le gouvernement.



Dans un communiqué diffusé le lendemain du drame, le ministère ghanéen des Affaires étrangères a indiqué que le décès d’un des évacués d’Afrique du Sud a été constaté à 18h55 au centre médical d’urgence de l’aéroport, quelques minutes après l’atterrissage d’un vol d’Air Tanzania transportant 50 ressortissants ghanéens rapatriés.



L’état de santé de la victime se serait détérioré environ trente minutes avant l’atterrissage à Accra, d’après les témoignages recueillis auprès des autres passagers. Une équipe médicale d’urgence présente sur place a immédiatement pris en charge le passager à son arrivée, mais les médecins n’ont pas réussi à le réanimer.



Par ailleurs, les autorités ont indiqué avoir engagé les formalités pour informer la famille du défunt et transférer le corps à l’hôpital de la police pour une autopsie.