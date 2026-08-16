Mansour Faye : «Le Sénégal vit une crise systémique profonde et (...)»

Mansour Faye, actuel maire de la ville de Saint-Louis et figure influente de l'ancien régime de Macky Sall (dont il est le beau-frère), est sorti de sa réserve ce dimanche 16 août, pour tacler le régime au pouvoir. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a estimé que «le Sénégal vit une crise systémique profonde», appelant à une réorganisation de l’opposition.



«Le Sénégal vit une crise systémique profonde. Les ménages subissent la pression économique, les jeunes restent confrontés au chômage, et les acteurs économiques manquent de visibilité. Dans plusieurs secteurs, les Sénégalais s’interrogent sur les priorités et les résultats de l’action publique», a écrit l’élu local.



Après avoir constaté que sur le terrain, «plusieurs projets structurants sont à l’arrêt ou à l’abandon», avec «des entreprises fragilisées et des ressources publiques immobilisées», il a rappelé que le pays a «besoin d’une vision cohérente, d’une stratégie économique solide, d’un programme d’investissement crédible».



Appel à une opposition organisée



Pour Mansour Faye, dans le contexte actuel, «l’opposition a une responsabilité majeure». Il a estimé qu’elle ne «peut être dans la réaction permanente», mais «doit devenir une opposition de proposition, de construction et de préparation». Pour cela, l’attitude à adopter est de «dépasser les divisions et les calculs politiciens, de rassembler les compétences et de mettre en commun les expériences pour bâtir une véritable alternative».