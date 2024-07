Niger: l'armée allemande va abandonner sa base aérienne à Niamey

Selon le ministre allemand de la Défense, son armée va cesser d’exploiter sa base de transport aérien d’ici au 31 août 2024. Les négociations avec la junte militaire de Niamey ont échoué, a-t-il précisé. La coopération militaire avec le Niger sera également abandonnée. Des soldats allemands forment toujours des forces spéciales nigériennes à Tillia dans le nord de la région de Tahoua.



Berlin n’accepte pas que le régime de Niamey issu du coup d'État de 26 juillet dernier se rapproche de la Russie et de l’Iran s’éloignant ainsi des pays occidentaux comme la France et les États-Unis. En mai 2024 pourtant, le Niger et l'Allemagne avaient convenu d’un accord permettant à la Bundeswehr de continuer à exploiter jusqu’à la fin août la base de transport aérien de Niamey en échange de la construction d’un hôpital militaire de référence, le premier en Afrique de l'Ouest.



Si les négociations ont buté, c'est parce que le pouvoir de Niamey a refusé que les personnels puissent toujours bénéficier de leur immunité contre des poursuites judiciaires. Seuls 38 soldats sont présents auxquels s’ajoutent 33 collaborateurs des entreprises allemandes et étrangères.