Nigeria : Boko Haram incendie un village et fait fuir les habitants

Des combattants du Boko Haram à bord de plusieurs camions ont pris d'assaut le village de Maiborti, à cinq kilomètres de Maiduguri, ouvrant le feu sans discrimination et mettant le feu aux maisons, indique l’AFP repris par Voaafrique.



"Nous avons abandonné nos maisons et fui à Maiduguri vers 17h30 (16h30 GMT) lorsqu'ils (Boko Haram ndrl) sont venus et commencé à ouvrir le feu dans le village", a raconté un villageois de Maiborti à l'AFP.



Selon un responsable militaire joint par l’AFP, des soldats appuyés par des avions militaires avaient été dépêchés sur place et avaient réussi à repousser l’attaque après "d'âpres combats".

Cependant aucune information n’a été donnée sur d’éventuelles victimes.