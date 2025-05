Nigeria : Le bilan des inondations s’élève désormais à 151 morts

Le bilan des inondations meurtrières survenues à Mokwa, une ville de l’État du Niger au centre-nord du Nigeria, s’est alourdi à 151 morts, selon une mise à jour des autorités locales ce samedi.

Les derniers chiffres ont été communiqués par Ibrahim Hussaini, porte-parole de l’Agence de gestion des urgences de l’État du Niger (NSEMA), à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues tard mercredi et ont continué jeudi. Le déluge a provoqué d’importants dégâts, emportant maisons et infrastructures, y compris des routes et deux ponts.

« Le nombre actuel de morts est de 151. Quelque 3 018 personnes ont été déplacées, 503 foyers et 265 maisons touchés par la catastrophe », a déclaré Hussaini.



Mokwa constitue un axe commercial stratégique entre les commerçants du sud et les producteurs agricoles du nord, ce qui confère à la catastrophe des conséquences humanitaires mais aussi économiques majeures.



En réaction, l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA) a organisé vendredi une réunion avec les parties prenantes dans l’État du Niger, afin de discuter des préparatifs et des efforts d’atténuation.



La campagne, intitulée « Renforcer la résilience, améliorer la préparation et la réponse », a rassemblé des responsables de la gestion des catastrophes et leurs partenaires pour élaborer des solutions à long terme face aux inondations récurrentes.



Le président Bola Tinubu a ordonné à la NEMA et aux forces de sécurité d’intensifier les opérations de recherche et de sauvetage dans les communautés sinistrées, soulignant l’urgence de la réponse gouvernementale.





Anadolu Agency