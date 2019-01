Nigeria: inculpation du président de la Cour suprême

Selon le porte-parole du tribunal du code de conduite, Ibraheem Al-Hassan, plusieurs comptes bancaires en dollars et livres sterling appartiendraient au président de la Cour suprême.



Walter Samuel Nkanu Onnoghen ne les aurait pas déclarés alors que la loi nigériane est précise : tout responsable officiel doit déclarer ses avoirs. Et surtout, il est interdit de détenir des comptes en devises le temps du mandat d'une haute fonction.



Le président de la Cour suprême devra donc s'expliquer lundi devant trois juges à Abuja. Et cette convocation à un peu plus d'un mois des élections générales pourrait alourdir le climat entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif sortant nigérian.