Noël à Ziguinchor : Mgr Jean-Baptiste Manga invite à l'espérance et à la réconciliation

Le nouvel évêque de Ziguinchor, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, a délivré son message de Noël à la Cathédrale Saint-Antoine de Padoue, invitant les fidèles à l'espérance, à la réconciliation et à la miséricorde.



« Ce Noël, mes frères et sœurs, revêt un caractère très spécial, car l'Église célèbre un jubilé tous les 25 ans. Cette année, le Pape François nous appelle, dès cette nuit, à entrer dans une année jubilaire, placée sous le signe de l'espérance », a déclaré Mgr Manga.



Il a souligné que l'année 2025 sera marquée par un jubilé, une période inspirée par la Bible, symbolisant la remise des dettes, la libération des prisonniers, et la justice dans nos relations. « Nous ne pensons pas seulement à ceux qui sont détenus physiquement, mais aussi à tous ceux qui sont emprisonnés par des addictions comme la drogue ou l'alcool. L'année jubilaire est une opportunité de justice dans nos interactions et nos échanges », a expliqué l’évêque de Ziguinchor.



Mgr Manga a également exhorté les fidèles à un engagement plus profond et a appelé les prêtres à se consacrer pleinement à leur mission auprès des paroissiens.



« J'ai demandé qu'il y ait toujours un prêtre disponible dans chaque paroisse pour écouter et accompagner. Parfois, certaines souffrances restent difficiles à identifier, rendant le bonheur inaccessible. Il faut quelqu'un pour nous aider à trouver et à soigner ces blessures intérieures. Les sacrements, notamment celui de la réconciliation et de l'eucharistie, jouent un rôle clé dans ce processus de guérison », a-t-il insisté.