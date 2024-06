Nombre record de 120 millions de déplacés de force à la fin avril dans le monde, selon l'ONU

Le monde comptait un nombre record de 120 millions de déplacés de force à la fin avril, un nombre qui ne cesse d'augmenter et «un terrible réquisitoire sur l'état du monde», a dénoncé l'ONU ce jeudi 13 juin.



Les déplacements forcés dans le monde ont augmenté pour la 12e année consécutive pour atteindre un niveau record, les conflits comme à Gaza, au Soudan et en Birmanie forçant toujours plus de personnes à fuir leurs foyers, a souligné l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dans son rapport annuel.