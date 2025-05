Gaza: Israël rappelle des dizaines de milliers de réservistes en vue d'une expansion de son offensive

Une mobilisation de grande envergure vient de débuter en Israël, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Selon les correspondants militaires de médias israéliens, l'armée a commencé à envoyer des ordres de mobilisation à des réservistes, prévoyant d'en rappeler des dizaines de milliers en vue d'une expansion de son offensive à un moment où les négociations pour une trêve et la libération d’otages sont au point mort.



Ces réservistes seront positionnés pour leur grande majorité à la frontière avec le Liban et également en Cisjordanie afin de permettre le renforcement des soldats du contingent déployés à Gaza et d'augmenter de manière considérable l’intensité de l’offensive menée par Israël dans l’enclave palestinienne depuis le 18 mars dernier. Des proches de journalistes de l'AFP ont déjà reçu leur « Tsav 8 », leur ordre de mobilisation.



Les informations sur le rappel des réservistes ont été publiées après que la branche armée du Hamas a diffusé une vidéo dans laquelle apparaît un homme allongé, la tête et le bras gauche couverts de bandages avec des tâches marron. Parlant hébreu, il se présente comme « le prisonnier numéro 24 » mais a été identifié comme étant Maxim Herkin, otage israélo-russe qui aura 37 ans fin mai. Sa famille a publié un communiqué demandant aux médias de ne pas diffuser la vidéo.



Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir ce dimanche pour approuver les plans de cette nouvelle incursion terrestre israélienne dans la bande de Gaza. Il faut indiquer qu’au cours de ces derniers mois l’armée israélienne a eu des difficultés pour mobiliser les réservistes avec, dans certains cas, le désistement de plus de la moitié des effectifs dans certaines unités ainsi qu'une vague de lettres ouvertes de réservistes appelant à la fin de la guerre considérée comme trop politique.



Sous la pression de ses soutiens d'extrême droite sans lesquels il perdrait sa majorité, Benyamin Netanyahu multiplie les propos va-t-en-guerre. Samedi soir, il s'en est pris au Qatar, émirat qui mène avec l'Égypte une médiation en vue d'une trêve avec le Hamas et d'un accord de libération des otages détenus dans la bande de Gaza, l'enjoignant à « cesser son double jeu et son double langage ». « Israël gagnera cette guerre légitime avec des moyens légitimes », a-t-il ajouté, semblant signifier ainsi la fin de toute négociation.



Le Qatar « rejette fermement les déclarations incendiaires » de Benyamin Netanyahu « qui sont contraires aux règles les plus élémentaires de la responsabilité politique et morale », a réagi sur X le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.



Depuis qu'Israël a mis fin le 18 mars à deux mois d'une trêve dans la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, Benyamin Netanyahu assure qu'une pression militaire accrue est le seul moyen de forcer le mouvement islamiste palestinien à rendre les otages. Depuis, les bombardements israéliens sur la bande de Gaza sont quotidiens et l'armée a repris le contrôle de larges pans du territoire qu'elle avait évacués. Au contraire, « toute intensification des combats placera les otages [...] en situation de danger immédiat », a mis en garde le forum des familles d'otages, organisation israélienne de proches des captifs.



Après s'être améliorée pendant la trêve, la situation humanitaire des quelque 2,4 millions de Palestiniens est de nouveau catastrophique. Avant l'aube, 11 Palestiniens dont trois enfants en bas âge ont été tués dans une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, selon les secours. L'armée a confirmé en indiquant avoir visé « un terroriste du Hamas ».