"Nomination par décret présidentiel du maire de Dakar ": Seydi Gassama évoque un recul de la démocratie

Le Directeur exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty international n'approuve pas la proposition du Docteur (Dr) en Science po et ancien journaliste, Cheikh Diallo. Ce dernier a suggéré la nomination par décret présidentiel du maire de Dakar. Via Twitter, Seydi Gassama déclare que "voulons pas de recul démocratique".



« C'est quoi cette proposition saugrenue de faire nommer le maire de Dakar par décret présidentiel ? Nous ne voulons pas de recul démocratique. Le pouvoir central doit respecter la volonté des citoyens et ne pas les punir parce qu'ils ont élu un maire qui n'est pas du camp du PR », a-t-il écrit.