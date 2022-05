Non investi sur la liste de YAW, Me Moussa Diop traite Khalifa Sall de "rancunier" et Sonko de "complice"

Aucun responsable de la formation politique de Me Moussa Diop n'a été investi sur les listes électorales de la coalition Yewwi Askan WI en vue des prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Le constat a été fait par le président de AG/Jotna qui souligne être " membre fondateur de la coalition YAW".



Cette "forfaiture" regrette Me Moussa Diop n'est que l'oeuvre Khalifa Ababacar Sall. Selon l'ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk, "depuis ses déboires dans le dossier de la Caisse d’avance, Khalifa Sall n’a jamais digéré la position véridique du Président d’AG/JOTNA sur sa légèreté dans la gestion de ces fonds et plus récemment sur son inéligibilité face à sa volonté de diriger la liste proportionnelle nationale."



Donc, affirme Me Moussa Diop, il s'est dit : "Je ne figurerai pas sur les listes, Maître Moussa DIOP non plus". Telle est la revancharde et indigne attitude d’un prétendu homme d’Etat adoptée par monsieur Khalifa Sall pour l’écarter des listes", selon l'avocat.



Me Moussa Diop invite tous les responsables, militants et sympathisants d’AG/JOTNA à la mobilisation et à faire face à ce qu'il appelle "forfaiture inélégante de la part de quelqu’un qui aspire à la magistrature suprême pour une dernière fois en 2024 s’il est amnistié mais qui agit suivant son cœur par pure rancune."



Aussi, indique le responsable politique de Matam "cette forfaiture inique n’aurait jamais prospéré sans la complicité de Monsieur Ousmane SONKO qui ne répondra pas à la demande d’explications que je lui ai adressée par message écrit et lu".



Me Moussa Diop fait savoir à ses détracteurs que ses ambitions politiques pour 2024 restent "intactes et ne sont pas négociables."