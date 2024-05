National 1 : AS Kaffrine en Ligue 2, Lusitana et USC Saint-Louis à un point de la montée

Vainqueur du choc contre l'AS Kolda (1-0), l'AS Kaffrine a validé son ticket pour la Ligue 2, lundi à l'issue de la 21e et avant-dernière journée de la poule A. Ce mardi dans la poule B, l'Étoile Lusitana et l'USC Saint-Louis pourraient, elles aussi, assuré la montée.



L'AS Kaffrine a décroché son ticket pour la Ligue 2 en remportant (1-0) le choc direct face à l'AS Kolda (4e, 33 points), lundi en match de la 21e et avant-dernière journée de la poule A.



À une journée de la fin du championnat, l'AS Kaffrine (2e, 38 points) compte cinq longueurs d'avance sur le désormais troisième, en l'occurrence Gazelle de Bignona (35 pts), qui a dominé (2-1) ASUC de Ziguinchor (8e, 24 pts). Le dernier billet se jouera avec l'AS Kolda (4e, 33 pts) lors de l'ultime tour.



Le premier ticket a été empoché par l'ASC Cambérène, leader de la poule A avec 41 points, qui a été tenu en échec (0-0) par Mbour Petite Côte.



La poule B pourrait livrer un premier verdict ce mardi. Dans la course, l'Étoile Lusitana (1er, 36 points) a juste besoin d'un point dans son déplacement chez Africa Promo Foot de Thiès (10e, 22 pts). Tout comme l'USC Saint-Louis (2e, 35 pts), qui rendra visite à la Jeanne d'Arc de Dakar (6e, 28 pts).



L'AS, Bambey (3e, 33 pts), de son côté, doit s'imposer d'abord chez ASSUR (3-2) et compter sur un revers de I'AS Saloum (4e, 30 pts), qui accueille Avenir Dakar (9e, 25 pts).







21e et avant-dernière journée



Poule A



Gazelles Big. / ASUC Zig 2-1 Lundi 13 mai 2024



Modèle Mbao / EJ Fatick 2-0



Cambérène / Mbour PC 0-0



AS Kaffrine/AS Kolda 1-0



Gazelle Kéd. / Cayor Foot 0-0



Don Bosco/Olympique Zig. 3-1





Poule B



Mardi 14 mai 2024



Sade Parcelles assainies



16h30 Jeanne d'Arc / USC St-Louis



Stade Mawade Wade



16h30 ASSUR/AS Bambey



Stade municipal de Mbao



16h30 Port/US Rail



Stade Djagaly Bagayoko



16h30 Yeggo/Africa Foot Stade



Maniang Soumaré



16h30 Africa Promo/Lusitana



Stade El Hadji.Babacar Gaye



16h30 AS Saloum / Avenir Dakar







Avec Stades