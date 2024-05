Politique: le chef de l'opposition Amadou Ba de retour à Dakar

Le candidat malheureux à la Présidentielle de 2024 est rentré au pays ce lundi 13 mai en début de soirée, comme en témoignent des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux. Après son départ du territoire suite à sa défaite électorale, Amadou Ba a été repéré à l'Aéroport international Blaise Diagne. Souriant et visiblement en bonne santé, il s'est affiché au milieu d'une foule de partisans venus l'accueillir.



La question qui se pose maintenant est la suivante : quelle sera sa ligne de conduite politique face au nouveau régime dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko? Cette interrogation s'étend également à son avenir au sein de l'Alliance pour la République (APR). Va-t-il fonder son propre parti ou créer un mouvement politique et revendiquer le rôle de chef de l'opposition (arrivé en 2è position avec 35,79% des suffrages) ?



Les prochains jours, voire mois, seront cruciaux pour éclaircir ces interrogations. L'ancien Premier ministre Amadou Ba pourrait jouer un rôle majeur dans le paysage politique sénégalais, et les décisions qu'il prendra auront certainement un impact significatif sur la dynamique politique du pays.