Noo Lank répond à Mahmoud Saleh: "ses propos sont une atteinte à la sûreté de l'Etat"

La sortie du Directeur de cabinet du président de la République, Mahmout Saleh, sur une possible candidature de 3e Macky Sall en 2024 n’a pas laissé indifférent le Collectif Noo Lànk qui a apporté sa réplique.



Selon ledit, les déclarations de Mahmoud Saleh doivent être prises au sérieux. « Considéré comme le maître à penser des coups politiques de Macky Sall, ses sorties méritent aussi d’être considérées surtout lorsqu'il risque de nous mener vers des jours sanglants. En présentant les élections locales comme l’acte de légitimation d’un troisième mandat, il théorise en réalité un coup d’Etat constitutionnel et porte atteinte à la sûreté de l’Etat. En effet, quelle que soit la méthode, par la force des armes ou par le forcing de la Constitution, la prise de pouvoir qui va à l’encontre des dispositions de la Constitution, est un coup d’Etat », dénonce Noo Lank.

Qui soutient qu’il est maintenant clair dans notre sous-région que les forcings constitutionnels de 3ème mandat doivent être opposés et rectifiés par tout moyen nécessaire, incluant les coups d’Etat civil ou militaires.



Poursuivant, le collectif ajoute : « Le discours de justification d’un troisième mandat illégal est une atteinte à la sûreté de l’Etat, un complot contre le peuple et la Constitution. Il n’est en rien différent d’un discours visant à justifier, organiser, comploter un coup d’Etat avec des armes, par la violence et en tuant des citoyens. Puisque dans la réalité, c’est cela le chemin d’un troisième mandat ; du sang, du sang et encore du sang des citoyens ».



Noo Lank précise que le départ du Président Macky Sall à la fin de son mandat ne vaut pas la mort d’un seul Sénégalais. Par conséquent, le collectif invite le chef de l’Etat à sonner la fin de la récréation sur cette question sérieuse. « Il ne fera pas un autre mandat. Ainsi, en a décidé la Constitution du peuple sénégalais », a conclu Noo Lank.