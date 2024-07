Nouveau naufrage de bateau de migrants au Sénégal : des ONG demandent au gouvernement d'agir

Trois ONG sénégalaises ont signé un communiqué conjoint pour appeler les autorités de Dakar à réagir suite à un nouveau naufrage de bateau de migrants. Dans ce texte, elles exigent que le gouvernement agisse pour empêcher le départ des jeunes notamment en leur offrant de meilleures opportunités.



Près de 90 migrants ont péri lundi lors du naufrage de leur embarcation au large des côtes de la Mauritanie sur la route de l'Europe, ont indiqué jeudi l'agence officielle et un haut responsable mauritaniens.



« Les garde-côtes mauritaniens ont retrouvé les corps de 89 personnes à bord d'un grand bateau de pêche traditionnel qui a chaviré le lundi 1er juillet sur les côtes de l'océan Atlantique à 4 km de la ville de Ndiago (sud-ouest de la Mauritanie). Les garde-côtes ont secouru neuf personnes, dont une fillette de 5 ans », a rapporté l'Agence mauritanienne d'information.



L'agence cite des témoignages de survivants selon lesquels le bateau était parti de Niodior, à la frontière entre le Sénégal et la Gambie avec à son bord 170 passagers, ce qui porterait à 72 le nombre de disparus. L'embarcation aurait donc remonté les côtes sénégalaises vers le nord et venait juste de passer dans les eaux mauritaniennes quand elle a sombré.



C'est le dernier drame en date sur la route migratoire de l'Atlantique, avec pour première destination les Canaries, archipel espagnol et porte d'entrée de l'Europe. Il faut des jours de navigation pour parcourir plusieurs centaines de kilomètres jusqu'aux Canaries dans des conditions décrites comme terribles par les survivants, à la merci de la faim et la soif, du soleil, des éléments et des avaries.



Ces ONG appellent aussi au renforcement de la surveillance et des secours en mer pour venir en aide aux personnes qui seraient déjà en train de naviguer. Le nombre de migrants ayant débarqué en 2023 aux Canaries a plus que doublé en un an pour atteindre le chiffre record de 39 910, selon le gouvernement espagnol. Plus de 5 000 migrants ont péri au cours des cinq premiers mois de 2024 en tentant de rallier les côtes espagnoles, la plupart sur la route des Canaries, dit l'ONG espagnole Caminando Fronteras.



La Marine sénégalaise multiplie les interceptions de pirogues et les secours aux migrants en détresse. Elle rapportait cette semaine avoir intercepté une pirogue avec 74 candidats à l'émigration, dont 20 enfants, livre la RFI.